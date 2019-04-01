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Подсчитано уже более 90% бюллетеней: Порошенко еще немного приблизился к Зеленскому


фото: fakty.com.ua
Центральная избирательная комиссия обнародовала данные подсчета более 90,26% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК.

По данным на 18:40 Владимир Зеленский набрал 30,26% (5 101 486 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,98% (2 695 065 голосов). Таким образом, Порошенко сократил отставание с 4,32% до 4,28%.

Юлия Тимошенко набрала 13,36% - 2 252 430 голоса.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,54%, 1 945 366 избирателей), Анатолий Гриценко (7%, 1 181 044 избирателей), Игорь Смешко (5,97%, 1 007 550 избирателей), Олег Ляшко (5,44 %, 917 349 избирателей), Александр Вилкул (4,24%, 714 915 избирателей), Руслан Кошулинский (1,65%, 278 954 избирателей).

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