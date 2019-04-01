Подсчитано уже более 90% бюллетеней: Порошенко еще немного приблизился к Зеленскому
1 апреля, 2019, 18:55
Центральная избирательная комиссия обнародовала данные подсчета более 90,26% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК.
По данным на 18:40 Владимир Зеленский набрал 30,26% (5 101 486 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,98% (2 695 065 голосов). Таким образом, Порошенко сократил отставание с 4,32% до 4,28%.
Юлия Тимошенко набрала 13,36% - 2 252 430 голоса.
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,54%, 1 945 366 избирателей), Анатолий Гриценко (7%, 1 181 044 избирателей), Игорь Смешко (5,97%, 1 007 550 избирателей), Олег Ляшко (5,44 %, 917 349 избирателей), Александр Вилкул (4,24%, 714 915 избирателей), Руслан Кошулинский (1,65%, 278 954 избирателей).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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