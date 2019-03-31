Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

31 марта, 2019, 16:01

31 марта члены избирательной комиссии в столице Беларуси Минске решили не пускать на участок для выборов президента Украины представителей российских СМИ

Об этом сообщил "Радио Свобода".

По данным издания, корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "РЕН-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины.

В частности, они могли только снимать за забором посольства.

При этом уточняется, что участок могли свободно посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

На территории Беларуси зарегистрировали 12 тыс. украинских избирателей. Их отнесли к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.

"Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка", - сказал посол Украины в Минске Игорь Кизим.

По данным председателя избирательной комиссии, действующей в Минске при посольстве Украины, Оксаны Врублевской, по состоянию на 12:00 в выборах принял участие 241 избиратель в Беларуси.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы избирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.