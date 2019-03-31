Возле ЦИК уже сотни молодых людей, которые объединяются вокруг "Общественной приемной нардепа"
Об этом сообщает Украинская правда .
Молодые люди сообщают, что они студенты, пришедшие в ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша".
При этом они утверждают, что деньги им за это не платили.
В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Приемная депутата".
Есть среди них "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.
В пятницу, 19 марта, представители организации опубликовали видео в Youtube , где утверждали, что приехали в Киев и не собираются ехать из столицы, пока в Украине не изберут нового президента.
"Все люди, которые пишут, что мы продались. Пишут "Юлька, Юлька". Но люди, которые следят за нашим каналом, знают, что мы хотим изменить действующую власть", - говорится в заявлении.
Организация Poton зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступали за закрытие точек продажи алкоголя.
Как сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак, молодые люди объединяются вокруг палаток "Батькивщины".
"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены пациками, которые выступают против фальсификаций...", - написал Братущак.
В свою очередь, экс-нардеп Виктор Уколов сообщил, что титушки возле ЦИК "могут быть Игоря Луценко", который является нардепом от партии "Батькивщина".
"Он сообщил о митинге 5000 человек бессрочно", - написал он и продемонстрировал фото соответствующего документа, где сказано, что 31 марта в 13.00 по адресу: г.. Киев, ул. Леси Украинский, 1 начнется бессрочный митинг, в котором примет участие 5000 человек.
Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацька, комиссия пока не чувствует давления.
"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - сказала она.
Движение "ЧЕСТНО" сообщил о том, что людей собирают через мессенджеры на проплаченный митинг на всю ночь.
Есть информация о том, что через мессенджеры людей собирают на проплаченный митинг под ЦИК. На всю ночь.- ЧЕСТНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.
Обновленный традиционно искать здесь, так ничего не пропустите: https://t.co/ethiyBjpkS pic.twitter.com/J7ZOZIduBe
- Ранее сообщалось, что площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка.
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