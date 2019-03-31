Возле ЦИК уже сотни молодых людей, которые объединяются вокруг "Общественной приемной нардепа"

31 марта, 2019, 18:25

Возле здания Центральной избирательной комиссии уже около 250 молодых людей спортивного телосложения, которые уверяют, что пришли для того, чтобы не допустить "дебоша", и собираются они возле палаток с надписью "Общественная приемная депутата"

Об этом сообщает Украинская правда .

Молодые люди сообщают, что они студенты, пришедшие в ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша".

При этом они утверждают, что деньги им за это не платили.

В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Приемная депутата".

Есть среди них "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.

В пятницу, 19 марта, представители организации опубликовали видео в Youtube , где утверждали, что приехали в Киев и не собираются ехать из столицы, пока в Украине не изберут нового президента.

"Все люди, которые пишут, что мы продались. Пишут "Юлька, Юлька". Но люди, которые следят за нашим каналом, знают, что мы хотим изменить действующую власть", - говорится в заявлении.

Организация Poton зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступали за закрытие точек продажи алкоголя.

Как сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак, молодые люди объединяются вокруг палаток "Батькивщины".

"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены пациками, которые выступают против фальсификаций...", - написал Братущак.

В свою очередь, экс-нардеп Виктор Уколов сообщил, что титушки возле ЦИК "могут быть Игоря Луценко", который является нардепом от партии "Батькивщина".

"Он сообщил о митинге 5000 человек бессрочно", - написал он и продемонстрировал фото соответствующего документа, где сказано, что 31 марта в 13.00 по адресу: г.. Киев, ул. Леси Украинский, 1 начнется бессрочный митинг, в котором примет участие 5000 человек.

Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацька, комиссия пока не чувствует давления.

"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - сказала она.

Движение "ЧЕСТНО" сообщил о том, что людей собирают через мессенджеры на проплаченный митинг на всю ночь.

Есть информация о том, что через мессенджеры людей собирают на проплаченный митинг под ЦИК. На всю ночь.



Обновленный традиционно искать здесь, так ничего не пропустите: https://t.co/ethiyBjpkS pic.twitter.com/J7ZOZIduBe - ЧЕСТНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.