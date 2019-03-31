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Возле ЦИК уже сотни молодых людей, которые объединяются вокруг "Общественной приемной нардепа"

Возле здания Центральной избирательной комиссии уже около 250 молодых людей спортивного телосложения, которые уверяют, что пришли для того, чтобы не допустить "дебоша", и собираются они возле палаток с надписью "Общественная приемная депутата"

Об этом сообщает Украинская правда .

Молодые люди сообщают, что они студенты, пришедшие в ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша".

При этом они утверждают, что деньги им за это не платили.

В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Приемная депутата".

Есть среди них "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.

В пятницу, 19 марта, представители организации опубликовали видео в Youtube , где утверждали, что приехали в Киев и не собираются ехать из столицы, пока в Украине не изберут нового президента.

"Все люди, которые пишут, что мы продались. Пишут "Юлька, Юлька". Но люди, которые следят за нашим каналом, знают, что мы хотим изменить действующую власть", - говорится в заявлении.

Организация Poton зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступали за закрытие точек продажи алкоголя.

Как сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак, молодые люди объединяются вокруг палаток "Батькивщины".

"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены пациками, которые выступают против фальсификаций...", - написал Братущак.

В свою очередь, экс-нардеп Виктор Уколов сообщил, что титушки возле ЦИК "могут быть Игоря Луценко", который является нардепом от партии "Батькивщина".

"Он сообщил о митинге 5000 человек бессрочно", - написал он и продемонстрировал фото соответствующего документа, где сказано, что 31 марта в 13.00 по адресу: г.. Киев, ул. Леси Украинский, 1 начнется бессрочный митинг, в котором примет участие 5000 человек.

Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацька, комиссия пока не чувствует давления.

"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - сказала она.

Движение "ЧЕСТНО" сообщил о том, что людей собирают через мессенджеры на проплаченный митинг на всю ночь.

  • Ранее сообщалось, что площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка.
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