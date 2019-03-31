У ЦИК собираются группы неизвестных "для охраны порядка"

31 марта, 2019, 15:12

На площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что десятки молодых людей находятся на площади, однако они не имеют доступа к центральной части площади напротив входа в ЦИК, поскольку эта часть огорожена металлическим забором и там стоят правоохранители.

"Молодые люди не отвечают на вопрос, к какой организации относятся и чьи интересы представляют", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к центральному входу имеют доступ представители СМИ и лица с соответствующим удостоверением. В зоне, которая усиленно охраняется полицейскими, установлена сцена.