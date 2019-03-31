//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У ЦИК собираются группы неизвестных "для охраны порядка"

На площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что десятки молодых людей находятся на площади, однако они не имеют доступа к центральной части площади напротив входа в ЦИК, поскольку эта часть огорожена металлическим забором и там стоят правоохранители.

"Молодые люди не отвечают на вопрос, к какой организации относятся и чьи интересы представляют", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к центральному входу имеют доступ представители СМИ и лица с соответствующим удостоверением. В зоне, которая усиленно охраняется полицейскими, установлена сцена.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать