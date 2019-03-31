У ЦИК собираются группы неизвестных "для охраны порядка"
31 марта, 2019, 15:12
На площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что десятки молодых людей находятся на площади, однако они не имеют доступа к центральной части площади напротив входа в ЦИК, поскольку эта часть огорожена металлическим забором и там стоят правоохранители.
"Молодые люди не отвечают на вопрос, к какой организации относятся и чьи интересы представляют", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к центральному входу имеют доступ представители СМИ и лица с соответствующим удостоверением. В зоне, которая усиленно охраняется полицейскими, установлена сцена.
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