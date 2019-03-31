Возле ЦИК - автобусы с Нацгвардией
31 марта, 2019, 18:42
В день выборов Президента Украины здание Центральной избирательной комиссии усиленно охраняют правоохранители, невдалеке стоят автобусы с нацгвардейцами
Соответствующие фото в Тwitter выложило Движение "Честно".
Возле ЦИК - автобусы с Нацгвардией.- ЧЕСТНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.
Готовим трансляцию оттуда, будет здесь: https://t.co/Nth23f4GFR pic.twitter.com/vAkVyRxQri
В то же время на площади перед Центризбиркомом увеличивается количество молодых людей, которые собираются возле палаток с надписью "Общественная приемная нардепа". Однако никакой партийной символики на площади не видно. Ситуация пока спокойная.
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