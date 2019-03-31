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Возле ЦИК - автобусы с Нацгвардией

В день выборов Президента Украины здание Центральной избирательной комиссии усиленно охраняют правоохранители, невдалеке стоят автобусы с нацгвардейцами
Соответствующие фото в Тwitter выложило Движение "Честно".

 

В то же время на площади перед Центризбиркомом увеличивается количество молодых людей, которые собираются возле палаток с надписью "Общественная приемная нардепа". Однако никакой партийной символики на площади не видно. Ситуация пока спокойная.

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