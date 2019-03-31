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В Украине работают все без исключения избирательные участки, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что 31 марта в Украине на президентских выборах работают все без исключения избирательные участки

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на день воскресенья, 31 марта, в Украине функционируют все избирательные участки на выборах президента страны, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

В то же время во время брифинга в Центризбиркоме Конопольский сообщил, что одна из окружных комиссий обратилась в ЦИК с просьбой подтвердить законность проведенного голосования на одном из участков, где неправильная печать.

"К нам обратилась окружная избирательная комиссия 143 округа с обращением, в котором просит подтвердить право граждан на голосование, несмотря на ошибку в номере избирательного участка, указанного на печати", - сказал он.

Заместитель председателя ЦИК уточнил, что бюллетени на этом участке избирателям выдавали с самого утра, но теперь ОИК попросила подтверждения законности такого голосования из-за неверного номера печати. "Голосование там продолжается", - констатировал Конопольский.

В связи с этим обращением сейчас ЦИК проводит заседание.

Заместитель председателя ЦИК также отметил, что один из проблемных участков в Измаиле, Одесской области, не открывался более 5 часов, уже получил напечатанные бюллетени и работает.

 

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