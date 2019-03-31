В соцсетях и мессенджерах набирают желающих дежурить под ЦИК

31 марта, 2019, 18:47

В социальных сетях и мессенджерах пользователи получают сообщение с предложением переночевать за 700 грн под зданием Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщает движение ЧЕСТНО.

За дежурство с 19:00 вечера до 6:00 ранку обещают 700 грн. На сайте движения ЧЕСТНО опубликовано скриншот соответствующего объявления в телеграмм-канале "Массовка".

Судя по скриншоту, сначала людей собирали на митинг с 15:00 до 20:00 31 марта. Предлагали по 350 грн. Подчеркивалось, что не нужно ни за кого агитировать, "просто стоять для количества". Позже это предложение отменили. Теперь зовут ночевать под ЦИК за 700 грн.

Движение ЧЕСТНО сообщает, что под ЦИК собирается все больше молодых людей "спортивной внешности". Под запись молодые заявили, что представляют общественную организацию "Потонемо" и на общественных началах помогают полиции, а их акция является бессрочной.