Системных нарушений во время выборов пока не зафиксировано, - ЦИК
31 марта, 2019, 17:36
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что системных нарушений во время голосования на президентских выборах пока не обнаружено
Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает "Укринформ" .
"Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть одиночные случаи, но они являются классическими для любого голосования во время любой избирательной кампании", - отметила секретарь ЦИК.
Бернацкая рассказала, что есть случаи, когда избиратели фотографируют результаты своего волеизъявления, единичные случаи подвоза граждан к отдельным участкам, но в целом, по ее словам, выборы проходят в "стандартном режиме".
- Напомним, в Национальной полиции по состоянию на 16:00 31 марта поступило 950 заявлений о нарушениях на президентских выборах.
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