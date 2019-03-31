Системных нарушений во время выборов пока не зафиксировано, - ЦИК

31 марта, 2019, 17:36

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что системных нарушений во время голосования на президентских выборах пока не обнаружено

Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает "Укринформ" .

"Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть одиночные случаи, но они являются классическими для любого голосования во время любой избирательной кампании", - отметила секретарь ЦИК.

Бернацкая рассказала, что есть случаи, когда избиратели фотографируют результаты своего волеизъявления, единичные случаи подвоза граждан к отдельным участкам, но в целом, по ее словам, выборы проходят в "стандартном режиме".