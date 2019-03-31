В полицию уже поступило более 1300 связанных с выборами заявлений
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Больше всего заявлений и сообщений полицейские зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Харьковской областях.
В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеней, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, ложными сообщениями о заминировании и попытками вынести бюллетени с участка.
За 17 фактам информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Составлено восемь административных протоколов.
"В городе Днепре имеем 9 сообщений о заминировании избирательных участков. Сотрудники взрывотехнической службы Нацполиции и ГСЧС эти сообщения отработали, информация не подтвердилась. Работаем дальше", - отмечается в сообщении.
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