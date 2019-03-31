В Киеве на избирательном участке женщина родила девочку

31 марта, 2019, 13:38

На одном из избирательных участков, расположенноом в родильном доме на Подоле, родила женщина

Об этом сообщат журналистка Рена Назарова на странице в Facebook.

"Из приятного: на одном из участков, который находится в родильном доме на Подоле, почти час назад родилась девочка", - написала она.

Также Назарова уточнила, что, несмотря на ситуацию, "женщина успела выполнить и гражданский долг".

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.