В Краматорске обнаружили несколько сотен копий заполненных бюллетеней за одного кандидата в президенты

31 марта, 2019, 18:25

Правоохранители приехали на вызов о минировании автомобиля, а нашли несколько поддельных бюллетеней

Об этом сообщает краматорское издание "Общежитие" .

31 марта, в 13:20 в горотдел полиции Краматорска поступила информация о якобы заминированном автомобиле Audi 6, стоявшего во дворе дома № 37 по улице В. Стуса, рядом с 22 школой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, периметр вокруг авто огородили.

"Внешне транспорт не имеет признаков заминирования", - сообщили в полиции по результатам предварительного осмотра авто.

"Однако около 17 часов, в результате осмотра салона автомобиля, был обнаружен "сюрприз", - говорится в сообщении.

На заднем сиденье машины нашли пакет, в котором хранились качественные ксерокопии избирательного бюллетеня с уже поставленными "птичками" за одного из кандидатов в президенты.

Псевдобюллетенями являются 2 скрепленных клеем листа бумаги. На всех копиях указан номер одного и того же участка и округа.

В общем правоохранители насчитали несколько сотен экземпляров таких "подделок". Сейчас продолжается осмотр находки.