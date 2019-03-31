В Краматорске обнаружили несколько сотен копий заполненных бюллетеней за одного кандидата в президенты
Об этом сообщает краматорское издание "Общежитие" .
31 марта, в 13:20 в горотдел полиции Краматорска поступила информация о якобы заминированном автомобиле Audi 6, стоявшего во дворе дома № 37 по улице В. Стуса, рядом с 22 школой.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, периметр вокруг авто огородили.
"Внешне транспорт не имеет признаков заминирования", - сообщили в полиции по результатам предварительного осмотра авто.
"Однако около 17 часов, в результате осмотра салона автомобиля, был обнаружен "сюрприз", - говорится в сообщении.
На заднем сиденье машины нашли пакет, в котором хранились качественные ксерокопии избирательного бюллетеня с уже поставленными "птичками" за одного из кандидатов в президенты.
Псевдобюллетенями являются 2 скрепленных клеем листа бумаги. На всех копиях указан номер одного и того же участка и округа.
В общем правоохранители насчитали несколько сотен экземпляров таких "подделок". Сейчас продолжается осмотр находки.
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