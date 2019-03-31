По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений о нарушениях на выборах
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.
По состоянию на 16:00 в Национальную полицию Украины поступило 950 заявлений и сообщений о правонарушениях во время очередных выборов президента страны.
"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Киеве - 137; Днепропетровской области - 90; Одесской - 88; Донецкой - 81; Харьковской - 81; Луганской - 41; Винницкой - 34 ", - говорится в сообщении.
Нарушения в основном связаны с незаконной агитацией - 82, подкупом избирателей - 27 повреждением бюллетеней - 20, фотографированием бюллетеней - 70, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 8.
По этим фактам начато 12 уголовных производств. Кроме того, органы полиции составили 4 административных протокола.
- 31 марта состоянию на 15:00 в Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента, открыто 11 уголовных производств.
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