По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений о нарушениях на выборах

31 марта, 2019, 16:46

В Национальную полицию по состоянию на 16:00 31 марта поступило 950 заявлений о нарушениях на президентских выборах

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

По состоянию на 16:00 в Национальную полицию Украины поступило 950 заявлений и сообщений о правонарушениях во время очередных выборов президента страны.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Киеве - 137; Днепропетровской области - 90; Одесской - 88; Донецкой - 81; Харьковской - 81; Луганской - 41; Винницкой - 34 ", - говорится в сообщении.

Нарушения в основном связаны с незаконной агитацией - 82, подкупом избирателей - 27 повреждением бюллетеней - 20, фотографированием бюллетеней - 70, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 8.

По этим фактам начато 12 уголовных производств. Кроме того, органы полиции составили 4 административных протокола.