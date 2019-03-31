//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений о нарушениях на выборах

В Национальную полицию по состоянию на 16:00 31 марта поступило 950 заявлений о нарушениях на президентских выборах

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

По состоянию на 16:00 в Национальную полицию Украины поступило 950 заявлений и сообщений о правонарушениях во время очередных выборов президента страны.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Киеве - 137; Днепропетровской области - 90; Одесской - 88; Донецкой - 81; Харьковской - 81; Луганской - 41; Винницкой - 34 ", - говорится в сообщении.

Нарушения в основном связаны с незаконной агитацией - 82, подкупом избирателей - 27 повреждением бюллетеней - 20, фотографированием бюллетеней - 70, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 8.

По этим фактам начато 12 уголовных производств. Кроме того, органы полиции составили 4 административных протокола.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать