"В добрый час": Гройсман проголосовал на выборах президента Украины в Виннице

31 марта, 2019, 13:52

31 марта Глава правительства Украины Владимир Гройсман вместе с женой на выборах президента Украины проголосовал в Виннице, где зарегистрирован

Соответствующее видео опубликовали на странице Гройсмана в Facebook.

Премьер-министр сказал "в добрый час", когда опустил бюллетень в урну.

"Понятно, что каждый выбор Украины является важным с точки зрения нашего будущего, которое, я уверен, будет в европейской семье. Я ожидаю, что и дальше Украина будет успешной, и мы сделаем все для того, чтобы люди чувствовали достойное качество жизни", - сказал Гройсман журналистам.

Он заявил, что отдал голос "за кандидата, с которым связываю успешное будущее нашего государства".