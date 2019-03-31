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"В добрый час": Гройсман проголосовал на выборах президента Украины в Виннице

31 марта Глава правительства Украины Владимир Гройсман вместе с женой на выборах президента Украины проголосовал в Виннице, где зарегистрирован

Соответствующее видео опубликовали на странице Гройсмана в Facebook.

Премьер-министр сказал "в добрый час", когда опустил бюллетень в урну.

"Понятно, что каждый выбор Украины является важным с точки зрения нашего будущего, которое, я уверен, будет в европейской семье. Я ожидаю, что и дальше Украина будет успешной, и мы сделаем все для того, чтобы люди чувствовали достойное качество жизни", - сказал Гройсман журналистам.

Он заявил, что отдал голос "за кандидата, с которым связываю успешное будущее нашего государства".

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
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