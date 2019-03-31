"Твой голос - Твое оружие". Тягнибок голосовал вместе со всей семьей

31 марта, 2019, 11:05

"Мы надеемся на лучшее будущее для наших детей и внуков, поэтому приходим и голосуем правильно: за твердого и решительного украинца, у которого нет зерна неправды за собой и который уже опробован делами. Выбирать власть и контролировать ее - это обязанность каждого гражданина"

Об этом после голосования 31 марта 2019 года заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.

Глава "Свободы" голосовал вместе с семьей на избирательном участке №800116 в Киеве. Он выразил надежду, что благодаря большому количеству наблюдателей использования админресурса и другие фальсификации в течение дня будут минимальны. Хотя заметил, что избирательная кампания была грязная, с применением манипуляций и подкупов еще до ее начала.

На вопрос журналистов о том, за кого проголосовал лидер украинских националистов и на какие изменения он надеется после победы избранного кандидата, Тягнибок ответил:

"Победа кандидата, за которого я проголосовал, приведет к очень быстрым изменениям в стране, достижению мира на украинских условиях и обеспечения достойной жизни для каждого украинском.

Надеемся на эти выборы как один из этапов для дальнейшего развития Украины. Поскольку Украина - парламентско-президентская республика, не менее важными для страны будут парламентские выборы в октябре ".

При этом голосовать главный "свободовец" приходил вместе со своей семьей - женой Ольгой и двумя детьми (дочерью Дарьей и сыном Игорем).

В свою очередь кандидат в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский 31 марта будет голосовать во Львове на избирательном участке на №461960.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 132, СОШ №7. Ориентировочное время голосования - в 12:00.