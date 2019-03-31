//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Твой голос - Твое оружие". Тягнибок голосовал вместе со всей семьей

"Мы надеемся на лучшее будущее для наших детей и внуков, поэтому приходим и голосуем правильно: за твердого и решительного украинца, у которого нет зерна неправды за собой и который уже опробован делами. Выбирать власть и контролировать ее - это обязанность каждого гражданина"

Об этом после голосования 31 марта 2019 года заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.

Глава "Свободы" голосовал вместе с семьей на избирательном участке №800116 в Киеве. Он выразил надежду, что благодаря большому количеству наблюдателей использования админресурса и другие фальсификации в течение дня будут минимальны. Хотя заметил, что избирательная кампания была грязная, с применением манипуляций и подкупов еще до ее начала.

На вопрос журналистов о том, за кого проголосовал лидер украинских националистов и на какие изменения он надеется после победы избранного кандидата, Тягнибок ответил:

"Победа кандидата, за которого я проголосовал, приведет к очень быстрым изменениям в стране, достижению мира на украинских условиях и обеспечения достойной жизни для каждого украинском.

Надеемся на эти выборы как один из этапов для дальнейшего развития Украины. Поскольку Украина - парламентско-президентская республика, не менее важными для страны будут парламентские выборы в октябре ".

При этом голосовать главный "свободовец" приходил вместе со своей семьей - женой Ольгой и двумя детьми (дочерью Дарьей и сыном Игорем).

В свою очередь кандидат в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский 31 марта будет голосовать во Львове на избирательном участке на №461960.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 132, СОШ №7. Ориентировочное время голосования - в 12:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать