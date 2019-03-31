"Твой голос - Твое оружие". Тягнибок голосовал вместе со всей семьей
Об этом после голосования 31 марта 2019 года заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.
Глава "Свободы" голосовал вместе с семьей на избирательном участке №800116 в Киеве. Он выразил надежду, что благодаря большому количеству наблюдателей использования админресурса и другие фальсификации в течение дня будут минимальны. Хотя заметил, что избирательная кампания была грязная, с применением манипуляций и подкупов еще до ее начала.
На вопрос журналистов о том, за кого проголосовал лидер украинских националистов и на какие изменения он надеется после победы избранного кандидата, Тягнибок ответил:
"Победа кандидата, за которого я проголосовал, приведет к очень быстрым изменениям в стране, достижению мира на украинских условиях и обеспечения достойной жизни для каждого украинском.
Надеемся на эти выборы как один из этапов для дальнейшего развития Украины. Поскольку Украина - парламентско-президентская республика, не менее важными для страны будут парламентские выборы в октябре ".
При этом голосовать главный "свободовец" приходил вместе со своей семьей - женой Ольгой и двумя детьми (дочерью Дарьей и сыном Игорем).
В свою очередь кандидат в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский 31 марта будет голосовать во Львове на избирательном участке на №461960.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 132, СОШ №7. Ориентировочное время голосования - в 12:00.
- В воскресенье, 31 марта 2019 года, в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
- С кандидатов на пост главы государства уже поголосувалы Олег Ляшко и Юлия Тимошенко .
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