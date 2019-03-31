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Президентом Словакии впервые стала женщина

45-летняя адвокат и леволиберальная общественная активистка Зузана Чапутова победила во втором туре выборов президента Словакии. Согласно данным, обнародованным в воскресенье, 31 марта 2019 года, после обработки 100% бюллетеней она набрала 58,4% голосов

За ее противника, 52-летнего заместителя главы Европейской Комиссии Шефчович, проголосовали 41,6% избирателей, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Шефчович, поддерживаемый правящей партией "Курс - социальная демократия" (SMER), уже признал свое поражение и поздравил представительницу внепарламентской партии "Прогрессивная Словакия" с победой.

После объявления подсчета голосов Чапутова поблагодарила избирателей за доверие к ней не только на словацком языке, а также и на языках национальных меньшинств - венгерском, чешском и языком народности рома. Кроме того, она пообещала, что как и ее предшественник Адрей Киска, будет отстаивать "проевропейскую позицию".

Чапутова станет первой женщиной-президентом в истории Словакии.

Справка

Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихя после убийства журналиста Яна Куцияка.

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Убийство Куцияка вызвало волну протестов в Словакии, завершившихся отставкой премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нескольких министров.

  • Второй тур выборов президента Словакии состоялся вчера, 30 марта.
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