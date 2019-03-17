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Стало известно, кто вышел во второй тур президентских выборов в Словакии

Зузана Чапутова
Зузана Чапутова, которая участвовала в антикоррупционных протестах, и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в Словакии. Подсчитано уже 98,7% голосов

После подсчета 99,88% голосов на президентских выборах в Словакии лидирует представительница внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова. Об этом в воскресенье, 17 марта 2019 года, сообщает DW , передает Еспресо.TV.

За Чапутову на выборах, которые состоялись 17 марта, проголосовали 40,55% словацких избирателей.

На втором месте оказался заместитель главы Европейской комиссии Шефчович - у него 18,66% голосов.

Таким образом, Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 30 марта.

Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка.

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27-летний журналист Куцияк и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 г. в собственном доме неподалеку Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его смерти.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, двое его помощников, глава МВД, глава полиции, а также министр культуры, который формально курировал журналистов в стране.

  • В этом преступлении недавно официально обвинен богатый предприниматель страны Мариан Кочнер.
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