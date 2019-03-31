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Патриарх Филарет проголосовал на выборах президента

31 марта почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет отдал свой голос на выборах президента Украины

Об этом сообщается на странице патриарха в Facebook.

"Патриарх Филарет проголосовал на выборах Президента Украины", - подписали фото, на котором патриарх голосует.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.

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