31 марта, 2019, 12:58

31 марта почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет отдал свой голос на выборах президента Украины

Об этом сообщается на странице патриарха в Facebook.

"Патриарх Филарет проголосовал на выборах Президента Украины", - подписали фото, на котором патриарх голосует.