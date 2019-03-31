На Киевщине полиция изъяла 600 кг героина на $50 млн

31 марта, 2019, 17:20

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в Киевской области изъято 600 кг героина стоимостью $50 млн

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем. 100 кг яда изъяли еще ночью и 500 кг несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", - сказал Князев.

По данным Министерства внутренних дел задержали четырех подозреваемых. Это - граждане Молдовы, Турции и двое граждан Македонии.