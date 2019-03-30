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На Закарпатье обнаружили схрон со 120 кг героина

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и УСБУ в Закарпатской области совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европейский Союз

В рамках международного взаимодействия сотрудники отечественной спецслужбы получили информацию о функционировании канала контрабанды героина в европейские страны транзитом через территорию Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В частности, оперативники СБУ установили, что один из активных участников группировки планирует переместить оптовую партию героина из обустроенных в пограничье "транзитных баз" в Европу.

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Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его отъезда в ЕС.

Сегодня, 30 марта 2019 года, во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 кг героина. По ценам "черного рынка" стоимость выявленного "товара" составляет почти 10 млн евро.

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