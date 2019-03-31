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Голосование в Бельгии: более 2000 зарегистрированных избирателей и один наблюдатель

На избирательном участке при посольстве Украины в Бельгии состоянию на утро присутствовал один наблюдатель. На участке зарегистрированы более две тысячи избирателей

Об этом сообщает Укринформ .

«На участке зарегистрированы 2293 избирателя. Это уточненный список, который мы получили за несколько дней до этих выборов. Пока, на данный момент, все, кто приходил, воспользовались своим правом проголосовать за того или иного кандидата. Выводы по явке делать пока рано», - рассказал председатель участковой избирательной комиссии Александр Мороз.

По оценке одного наблюдателя от Всемирного конгресса украинцев - этнического литовца по имени Лаудинас Герикас - выборы проходят спокойно, по "отлично организованной процедуре"

  • Ранее сообщалось, что в Варшаве украинцы стоят в очереди на участке с самого утра, чтобы проголосовать ..
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