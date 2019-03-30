//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вдова сенатора Маккейна будет работать наблюдателем на президентских выборах


фото: twitter
Вдова американского сенатора Джона Маккейна - Синди Маккейн - возглавит миссию наблюдателей на выборах президента Украины

Об этом Синди Маккейн сообщила в twitter.

Маккейн вместе с Даниэлем Твинингом будет возглавлять миссию Международного республиканского института. Она уже прибыла в Киев и встретилась с мэром столицы Виталием Кличко.

"Я не знаю лучшего способа почтить память своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, которой он так глубоко занимался", - написала Маккейн.

Вдова сенатора добавила, что ее муж был горячим сторонником украинского народа и его воли. Он назвал свой визит в Украину во время Евромайдана "одним из самых дорогих опытов, которые когда-либо имел".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать