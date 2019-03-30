Вдова сенатора Маккейна будет работать наблюдателем на президентских выборах

30 марта, 2019, 20:23

Вдова американского сенатора Джона Маккейна - Синди Маккейн - возглавит миссию наблюдателей на выборах президента Украины

Об этом Синди Маккейн сообщила в twitter.

Маккейн вместе с Даниэлем Твинингом будет возглавлять миссию Международного республиканского института. Она уже прибыла в Киев и встретилась с мэром столицы Виталием Кличко.

"Я не знаю лучшего способа почтить память своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, которой он так глубоко занимался", - написала Маккейн.

Вдова сенатора добавила, что ее муж был горячим сторонником украинского народа и его воли. Он назвал свой визит в Украину во время Евромайдана "одним из самых дорогих опытов, которые когда-либо имел".

I can think of no better way to honor my husband's legacy than to demonstrate continued support for freedom in the country my husband cared for so deeply. I am proud to be part of the @IRIGlobal Ukraine election observation mission. https://t.co/wjqguQlEoh - Cindy McCain (@cindymccain) 28 марта 2019