За минувшие сутки в Украину въехало более 560 иностранных наблюдателей, - Слободян
Об этом спикер ГПСУ Олег Слободян написал в Facebook.
В общем уже в Украине официально зарегистрированных 1150 наблюдателей из-за рубежа.
"Только за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей. При этом в целом уже оформлено более 1150 таких лиц", - говорится в сообщении.
Слободян рассказал, что пограничники сотрудничают с ЦИК, СБУ и Нацполицией.
"Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину", - подчеркнул он.
Также сообщается, что в настоящее время никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал и таких прецедентов пока не было.
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