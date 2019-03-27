За минувшие сутки в Украину въехало более 560 иностранных наблюдателей, - Слободян

27 марта, 2019, 14:43

Во вторник, 26 марта, украинские пограничники зарегистрировали более 560 иностранных наблюдателей за украинскими выборами

Об этом спикер ГПСУ Олег Слободян написал в Facebook.

В общем уже в Украине официально зарегистрированных 1150 наблюдателей из-за рубежа.

"Только за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей. При этом в целом уже оформлено более 1150 таких лиц", - говорится в сообщении.

Слободян рассказал, что пограничники сотрудничают с ЦИК, СБУ и Нацполицией.

"Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину", - подчеркнул он.

Также сообщается, что в настоящее время никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал и таких прецедентов пока не было.