В Одессе авто сбило трех нацгвардейцев, один из них погиб

30 марта, 2019, 19:23

В Одессе водитель авто на еврономерах сбил трех сотрудников Национальной гвардии, один человек погиб, двое - госпитализированы

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в facebook.

"Одесса. Ужасная трагедия. "Опель" на евробляхах сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое - госпитализовани. В "Опеле" трое травмированных. Водитель задержан по ст. 208 УПК", - написал Князев.

Председатель Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления пострадавшим.