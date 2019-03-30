В Одессе авто сбило трех нацгвардейцев, один из них погиб
30 марта, 2019, 19:23
В Одессе водитель авто на еврономерах сбил трех сотрудников Национальной гвардии, один человек погиб, двое - госпитализированы
Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в facebook.
"Одесса. Ужасная трагедия. "Опель" на евробляхах сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое - госпитализовани. В "Опеле" трое травмированных. Водитель задержан по ст. 208 УПК", - написал Князев.
Председатель Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления пострадавшим.
- Напомним, 29 марта в Киеве авто влетело в электроопору, погиб пассажир.
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