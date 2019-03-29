В Киеве авто влетело в электроопору, погиб пассажир

29 марта, 2019, 23:07

В Деснянском районе Киева автомобиль Subaru вылетел с дороги и протаранил электроопору

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водителя и пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами, другой пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

Свидетели говорят, что данное авто двигалось очень быстро, опасно перестраиваясь из полосы в полосу.