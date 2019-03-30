Пять лет назад в Харькове было впервые исполнено народный "хит" о Путине
30 марта, 2019, 13:54
Пять лет назад, 30 марта 2014 года, в Харькове перед матчем УПЛ "Металлист" - "Шахтер" прошло шествие болельщиков футбольного клуба "Металлист", к которым присоединились болельщики донецкого "Шахтера"
Мирный марш начался на площади Конституции и продолжался до стадиона "Металлист", напоминает Еспресо.TV со ссылкой на харьковской портал Glavnoe.ua .
Участники шли с украинскими флагами и дымовыми шашками.
Перед началом мероприятия болельщики пели Гимн Украины, а затем направились к стадиону, скандируя "Героям слава!"
Также во время шествия звучала песня "Путин - х ** ло".
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто