Пять лет назад в Харькове было впервые исполнено народный "хит" о Путине

30 марта, 2019, 13:54

Пять лет назад, 30 марта 2014 года, в Харькове перед матчем УПЛ "Металлист" - "Шахтер" прошло шествие болельщиков футбольного клуба "Металлист", к которым присоединились болельщики донецкого "Шахтера"