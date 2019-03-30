//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пять лет назад в Харькове было впервые исполнено народный "хит" о Путине

Пять лет назад, 30 марта 2014 года, в Харькове перед матчем УПЛ "Металлист" - "Шахтер" прошло шествие болельщиков футбольного клуба "Металлист", к которым присоединились болельщики донецкого "Шахтера"

Мирный марш начался на площади Конституции и продолжался до стадиона "Металлист", напоминает Еспресо.TV со ссылкой на харьковской портал Glavnoe.ua .

Участники шли с украинскими флагами и дымовыми шашками.

Перед началом мероприятия болельщики пели Гимн Украины, а затем направились к стадиону, скандируя "Героям слава!"

Также во время шествия звучала песня "Путин - х ** ло".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать