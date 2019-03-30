Этот день в истории: зарождение панк-движения, "Оскар" для украинца Палагнюка (Паланса), покушение на Рейгана, смерть Донцова

30 марта, 2019, 09:16

30 марта 1973 года в Монреале (Канада) на 89-году жизни скончался Дмитрий Донцов, журналист, литературный критик и политический деятель, который прошел эволюцию от ортодоксального марксиста к интегральному националисту, который верил в мессианскую роль украинского народа, который стоит в обороне европейской цивилизации от азиатского империализма России

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на проект JNSM .

Кроме того, в этот день в 1976 году имело место формальное начало музыкального панк-движения - в одном из лондонских клубов в присутствии 50 человек состоялся первый концерт группы The Sex Pistols.

1981 - 25-летний Джон Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана, когда тот выходил из вашингтонского отеля Hilton. Схваченный на месте преступления Хинкли объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, сыгравшую в фильме "Таксист", главный герой которого пытается убить сенатора. После трехчасовой операции Рейган вышел на работу уже через две недели, а Хинклив следующем году был признан судом психически больным и невменяемым.

Читайте также: Облачное хранилище для сознания и новая экранизация Джорджа Мартина. 5 новых научно-фантастических сериалов

1992 - На 64-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии актер украинского происхождения Уолтер Джек Паланс (Владимир Паланик) получил "Оскара" за исполнение лучшей мужской роли второго плана в фильме "Городские обманщики".