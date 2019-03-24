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Облачное хранилище для сознания и новая экранизация Джорджа Мартина. 5 новых научно-фантастических сериалов

Новый сезон подготовил немало интересного для любителей научной фантастики. Стремительный технический прогресс, космические путешествия и пугающе-умные машины в подборке сериальных новинок

Темпы научно-технического прогресса не только вселяют надежду на лучшее будущее, вдохновляют на мечты о колонизации Марса, но и вызывают серьезное беспокойство. Как гаджеты влияют на нашу жизнь, насколько мы зависимы от них и через какое время они станут умнее и совершеннее за человечество? Что, если наша зависимость от гаджетов станет необратимой? Что, если программы, улучшающие нашу жизнь и которым мы доверили все свои личные данные, дадут сбой?

У сценаристов и режиссеров свои предположения на этот счет. Еспресо.TV отобрало 5 новых научно-фантастических сериалов о недалеком будущем, которое с каждым годом становится все более реальным и ужасающим.

"Осмос" / Osmosis

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Фото: IMDb

1-й сезон

Премьера: 29 мар

Если вам нравится "Черное зеркало", новый сериал "Осмос" - именно то, что вы должны посмотреть. Экспериментальные научные исследования, технологии будущего, которые пугают, имплантированные в тело инструменты, облегчающие или улучшающие жизнь, - все это будет и в новом проекте от Netflix.

В отличие от "Черного зеркала», сериал «Осмос" сосредоточится на одной теме и тех же персонажах в течение всего сезона.

События развернутся в недалеком будущем в Париже. Группа молодых людей соглашается на участие в экспериментальном исследовании. На них будут испытывать новую технологию, позволяющую найти настоящую любовь и построить отношения. Участникам имплантируют устройство с приложением для знакомств, который будет анализировать данные головного мозга. Впрочем, ни один эксперимент не исключает "допустимую погрешность".

 

"Разработчики" / Devs

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Фото: IMDb / кадр из фильма Гарленд "Из машины"

1-й сезон

Премьера: первая половина 2019 года

Телеканал FX заказал 8-серийный сезон научно-фантастического сериала, который должен выйти уже в первой половине 2019 года. Шоураннер проекта стал Гарленд, который снял научно-фантастический триллер "Из машины" ( "Ex Machina").

По сюжету молодая программистка Лили решает провести расследование внутри секретного подразделения технологической компании из Сан-Франциско. Девушка подозревает, что именно они стоят за исчезновением ее парня.

Главные роли в сериале исполнили британская актриса и балерина японского происхождения Соно Мидзуно, которая уже работала с Гарленд в фильме "Из машины", и американский актер Ник Офферман ( "Парки и зоны отдыха", "Мачо и ботан", "Фарго"). В сериале также снялся звезда скандального и провокационного фильма "Любовь" Гаспара Ноэ и "Неоновый демона" Карл Глусман.

"Странные чудеса" / Stranger Things

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Фото: IMDb

3-й сезон

Премьера: 4 Июля

Два первых сезона научно-фантастического триллера братьев Даффер получили положительные отзывы, поэтому Netflix решил продолжить проект на 3-й сезон, который зрители увидят уже этим летом.

События сериала "Удивительные чудеса" разворачиваются в 1983 году в штате Индиана, где с секретной правительственной лаборатории убегает девочка. Она обладает способностью к телекинезу - умеет двигать физические предметы силой мысли. В это же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, и его мать и друзья начинают поиски.

Весь сериал полон отсылками к произведениям Кинга, фильмов Спилберга, Лукаса и Линча. Третий сезон был воодушевлен фантастической лентой "Назад в будущее", которая вышла в 1985 году. События нового сезона пройдут именно в 1985-м - через год после событий второго сезона.

В сериале снова появятся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун и Финн Вулфгард.

 

"Выгрузка" / Upload

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Фото: IMDb

1-й сезон

Премьера: 2019 год

Новый проект Amazon о технологическом будущем не будет слишком пугающим. Сериал Грега Дэниелса "Выгрузка" - комедийно-сатирическая научная фантастика.

В недалеком будущем люди получили возможность после смерти выгружать свое сознание в выбранную ими версию загробной жизни, как в облачное хранилище.

Когда Нэйтон внезапно умирает в молодом возрасте, то оказывается в своей версии рая. В реальной жизни у него остается женщина - Нора, которая, оставшись одна, много работает, чтобы удержаться на плаву. Сериал описывает два параллельных мира: Нейтона, который пытается привыкнуть к своему загробной жизни, и Норы, которая продлевает жизнь в материальном мире.

"Те, летящие сквозь ночь" / Nightflyers

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Фото: IMDb

1-й сезон

Премьера: 13 декабря 2018 года (полностью снят)

До старта финального сезона "Игры престолов" осталось меньше месяца, но вы еще успеете посмотреть сериал по другим романом Джорджа Мартина. "Летящие сквозь ночь" - это 10-серийная экранизация одноименного романа 1980-го года автора "Песни льда и пламени».

Сериал для телеканал Syfy был снят без участия Джорджа Мартина из-за условий контракта с HBO. Но его имя есть в титрах как одного из исполнительных продюсеров.

В центре сюжета сериала - история группы астронавтов-исследователей, которые в 2093 году отправляются в межгалактическое экспедицию. Команда должна установить контакт с внеземными цивилизациями. Но в течение экспедиции на борту начинают происходить странные и даже страшные вещи. Астронавты осознают, что на корабле есть еще кто-то, кроме них.

К тому же, если вы - любитель смотреть сериалы запоем, "Летящие сквозь ночь" даст вам такую возможность. Сезон уже завершен, и все 10 серий уже озвучены на украинский.

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