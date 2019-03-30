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Арсений Яценюк встретился с Синди Маккейн


фото: nfront.org.ua
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк встретился с женой американского сенатора Джона Маккейна - Синди Маккейн, которая будет работать наблюдателем на президентских выборах

Об этом сообщает "Народный фронт".

В субботу, 30 марта, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с Синди Маккейн, женой Сенатора Джона Маккейна, которая прибыла в Киев в составе делегации США для наблюдения за ходом выборов президента Украины.

"Для меня большая радость и честь встретиться сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины, сенатора Джона Маккейна", - заявил Арсений Яценюк.

Яценюк выразил благодарность госпоже Маккейн "за слова поддержки, которые она адресовала всему нашему государству".

Он подчеркнул, что миссия, с которой госпожа Маккейн прибыла в Украину, - "это продолжение той большой работы, которую проводил Сенатор Маккейн для помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощения устремлений на членство в НАТО и ЕС".

"Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", - заявил Арсений Яценюк.

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