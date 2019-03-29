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Журналисты "Схем" заявили, что Кононенко не захотел с ними встретиться

Игорь Кононенко говорит неправду. Журналисты "Схем" заявили, что сделали все возможное, чтобы получить его официальную позицию до выхода материала в эфир

Об этом сообщила главный редактор программы расследований "Схемы" Радио Свобода Наталья Седлецкая.

В частности, они звонили ему на мобильный; отправляли сообщения с вопросами в мессенджер Телеграмм, и есть отметка, что он эти сообщения прочитал; отправили письменный запрос с подробным перечнем всех вопросов.

Также журналисты два дня подряд ездили к депутату под офис, общались с охранниками на рецепции, просили передать просьбу о встрече. Но они требовали покинуть даже парковку возле офиса (публичное место!), очевидно, чтобы журналисты не смогли записать комментарий народного депутата, когда он садиться в машину.

Во-вторых, Игорь Кононенко подменяет понятия. Запрос граждан на публичную информацию (на который законом действительно отводится 5 дней) и просьбу журналистов о комментарии - это совершенно разные вещи. В своем запросе журналисты четко отметили, что программа выходит вечером в четверг 28 марта. Но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии в эфир.

Пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных вопросов, а лишь сообщила, что он готов встретиться на следующей неделе. Это его выбор, и на следующей неделе журналисты обязательно поедут к Кононенко на интервью, если он сам, конечно, не передумает.

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