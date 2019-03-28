Кононенко обвинил журналистов программы "Схемы" в манипуляции мнением зрителей

28 марта, 2019, 21:17

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Кононенко.

По его словам, в четверг, 28 марта он получил от проекта "Схемы" запрос на комментарий к программе. В ответ Кононенко сообщил журналистам, что готов ответить на любые их вопросы и предложил встретиться "на следующей неделе в понедельник".

"Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы" Схемы ", которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев, - написал Кононенко. - Я убежден, что это пример манипуляции мнением зрителей и превращения журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в Президенты Украины накануне выборов ".

Игорь Кононенко считает, что таким образом журналисты сознательно лишили его возможности выразить свою официальную позицию. Поэтому обратился к руководству "Радио Свобода" дать оценку о нарушении авторами программы "Схемы" журналистских стандартов и Кодекса журналистской этики.