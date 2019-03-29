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В Лондоне у парламента собрались тысячи сторонников Brexit

29 марта, в день, когда Великобритания должна была покинуть Евросоюз, в Лондоне у парламента собрались тысячи сторонников выхода страны из ЕС, чтобы выразить протест против задержки Brexit

Об этом сообщает BBC.

Демонстранты скандируют - "Brexit now". Движение транспорта пришлось остановить.

Участники акции "Марш за выход", которые вышли из Сандерленда две недели назад, также прибыли в Вестминстер.

Одновременно проводится ралли Make Brexit Happen, организованное Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) с участием основателя Английской лиги обороны Томми Робинсона.

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