В Лондоне у парламента собрались тысячи сторонников Brexit
29 марта, 2019, 21:10
29 марта, в день, когда Великобритания должна была покинуть Евросоюз, в Лондоне у парламента собрались тысячи сторонников выхода страны из ЕС, чтобы выразить протест против задержки Brexit
Об этом сообщает BBC.
Демонстранты скандируют - "Brexit now". Движение транспорта пришлось остановить.
Участники акции "Марш за выход", которые вышли из Сандерленда две недели назад, также прибыли в Вестминстер.
Одновременно проводится ралли Make Brexit Happen, организованное Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) с участием основателя Английской лиги обороны Томми Робинсона.
- 29 марта нижняя палата парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Европейского Союза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.
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