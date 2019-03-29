СБУ будет расследовать попытку имитации взрыва автобуса Белецкого
Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает "112 Украина".
"Я выступил с заявлением о том, что есть попытка сделать имитацию взрыва автобуса, на котором ездит Белецкий, с целью расшатывания ситуации внутри страны. Я свои источники открыть не могу. Сейчас я как раз письменно даю показания СБУ, следствие уже все будет определять", - сказал Кривонос.
По его мнению, это делается для того, чтобы Украина стала слабее.
"Для чего это делается? Для того, чтобы мы стали слабее, а враг, это РФ, стал сильнее. Задача - чтобы украинцы друг друга кусали, а враг становился сильнее. Поэтому я всех призываю не поддаваться на эти провокации", - отметил представитель СНБО.
Ранее Белецкий заявил, что власть готовит физическое устранение лидеров "Национального корпуса".
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В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров Национального корпуса.
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