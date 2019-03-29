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СБУ будет расследовать попытку имитации взрыва автобуса Белецкого

Служба безопасности Украины будет расследовать попытку имитации взрыва автобуса, на котором ездит народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает "112 Украина".

"Я выступил с заявлением о том, что есть попытка сделать имитацию взрыва автобуса, на котором ездит Белецкий, с целью расшатывания ситуации внутри страны. Я свои источники открыть не могу. Сейчас я как раз письменно даю показания СБУ, следствие уже все будет определять", - сказал Кривонос.

По его мнению, это делается для того, чтобы Украина стала слабее.

"Для чего это делается? Для того, чтобы мы стали слабее, а враг, это РФ, стал сильнее. Задача - чтобы украинцы друг друга кусали, а враг становился сильнее. Поэтому я всех призываю не поддаваться на эти провокации", - отметил представитель СНБО.

Ранее Белецкий заявил, что власть готовит физическое устранение лидеров "Национального корпуса".

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