СБУ будет расследовать попытку имитации взрыва автобуса Белецкого

29 марта, 2019, 21:33

Служба безопасности Украины будет расследовать попытку имитации взрыва автобуса, на котором ездит народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает "112 Украина".

"Я выступил с заявлением о том, что есть попытка сделать имитацию взрыва автобуса, на котором ездит Белецкий, с целью расшатывания ситуации внутри страны. Я свои источники открыть не могу. Сейчас я как раз письменно даю показания СБУ, следствие уже все будет определять", - сказал Кривонос.

По его мнению, это делается для того, чтобы Украина стала слабее.

"Для чего это делается? Для того, чтобы мы стали слабее, а враг, это РФ, стал сильнее. Задача - чтобы украинцы друг друга кусали, а враг становился сильнее. Поэтому я всех призываю не поддаваться на эти провокации", - отметил представитель СНБО.

Ранее Белецкий заявил, что власть готовит физическое устранение лидеров "Национального корпуса".