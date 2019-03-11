В СБУ отреагировали на заявление Белецкого о подготовке покушения на него
11 марта, 2019, 19:16
В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров Национального корпуса
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
В СБУ считают, что народный депутат Украины Андрей Белецкий позволил собой манипулировать, и выражают сожаление по этому поводу.
В то же время, в ведомстве заявили, что с нетерпением ожидают обнародования каких-либо конкретных данных, на которых основываются такие серьезные обвинения.
В СБУ отметили, что после квалификации этих обвинений, они должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов.
Служба безопасности официально обратилась в Государственное бюро расследований с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство.
- Напомним, 9 марта после выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену, спровоцировав столкновения с полицией.
- В тот же день в Киеве под АП активисты "Нацдружин" устроили столкновения с полицией, пострадали трое правоохранителей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители Нацкорпуса, которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах, будут наказаны.
- 10 марта в полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта во Черкассах.
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