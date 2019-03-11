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В СБУ отреагировали на заявление Белецкого о подготовке покушения на него

В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров Национального корпуса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ считают, что народный депутат Украины Андрей Белецкий позволил собой манипулировать, и выражают сожаление по этому поводу.

В то же время, в ведомстве заявили, что с нетерпением ожидают обнародования каких-либо конкретных данных, на которых основываются такие серьезные обвинения.

В СБУ отметили, что после квалификации этих обвинений, они должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов.

Служба безопасности официально обратилась в Государственное бюро расследований с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

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