//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" приобретет для пассажиров 3 тыс. ремней безопасности


фото: yaplakal
В "Укрзализныце" планируют приобрести 3 тыс. ремней безопасности для пассажиров верхних полок

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", - говорится в сообщении.

Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки в случае необходимости.

  • Напомним, недавно "Укрзализныця" закупила у "Крюковского вагоностроительного завода" вагоны РИЦ, которые будут курсировать на международных направлениях. В вагонах будут установлены душевые кабинки и умывальники в каждом купе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать