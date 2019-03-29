"Укрзализныця" приобретет для пассажиров 3 тыс. ремней безопасности

29 марта, 2019, 17:03

В "Укрзализныце" планируют приобрести 3 тыс. ремней безопасности для пассажиров верхних полок

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", - говорится в сообщении.

Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки в случае необходимости.