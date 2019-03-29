"Укрзализныця" приобретет для пассажиров 3 тыс. ремней безопасности
29 марта, 2019, 17:03
В "Укрзализныце" планируют приобрести 3 тыс. ремней безопасности для пассажиров верхних полок
Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", - говорится в сообщении.
Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки в случае необходимости.
- Напомним, недавно "Укрзализныця" закупила у "Крюковского вагоностроительного завода" вагоны РИЦ, которые будут курсировать на международных направлениях. В вагонах будут установлены душевые кабинки и умывальники в каждом купе.
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