Умывальники в купе и душевые в вагоне: УЗ запускает новые вагоны
22 марта, 2019, 17:58
"Укрзализныця" закупила у Крюковского вагоностроительного завода вагоны РИЦ, которые будут курсировать на международных направлениях. В вагонах будут установлены душевые кабинки и умывальники в каждом купе
Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - отметил Кравцов.
Он пояснил, что компания планирует принять их в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами.
"На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев ", - добавил Кравцов.
- Напомним, Укрзализныця заменила книгу жалоб на круглосуточный call-центр.
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