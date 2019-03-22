Умывальники в купе и душевые в вагоне: УЗ запускает новые вагоны

22 марта, 2019, 17:58

"Укрзализныця" закупила у Крюковского вагоностроительного завода вагоны РИЦ, которые будут курсировать на международных направлениях. В вагонах будут установлены душевые кабинки и умывальники в каждом купе

Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - отметил Кравцов.

Он пояснил, что компания планирует принять их в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами.

"На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев ", - добавил Кравцов.