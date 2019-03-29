НСТУ пригласила Порошенко, Тимошенко и Зеленского на ток-шоу перед первым туром выборов

29 марта, 2019, 11:25

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на ток-шоу Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского

Об этом говорится на сайте Общественного вещания.

В пятницу, 29 марта, гостями последнего выпуска политического ток-шоу "Обратный отсчет" должны стать трое кандидатов в президенты , которые лидируют в предвыборной гонке в Украине.

Сейчас ни от одного из них нет утвердительного ответа: ни 100% согласия, ни официального отказа.

Известно, что 29 марта у Владимира Зеленского и его студии "Квартал 95" запланирован концерт в Броварах, начало в 20:00.

Юлия Тимошенко в этот день будет находиться в Киеве, по анонсам на сайте "Батькивщины" известно, что в пятницу, 29 марта, при участии Юлии Тимошенко состоится Всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения".