НСТУ пригласила Порошенко, Тимошенко и Зеленского на ток-шоу перед первым туром выборов
29 марта, 2019, 11:25
Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на ток-шоу Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского
Об этом говорится на сайте Общественного вещания.
Сейчас ни от одного из них нет утвердительного ответа: ни 100% согласия, ни официального отказа.
Известно, что 29 марта у Владимира Зеленского и его студии "Квартал 95" запланирован концерт в Броварах, начало в 20:00.
Юлия Тимошенко в этот день будет находиться в Киеве, по анонсам на сайте "Батькивщины" известно, что в пятницу, 29 марта, при участии Юлии Тимошенко состоится Всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения".
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