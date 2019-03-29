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КНДР имеет более сотни ядерных объектов, - СМИ

Северная Корея сегодня располагает не менее 104 объектами, связанными с ядерной программой
Об этом сообщает южнокорейский телеканал KBS.

"KBS получил список из 104 ядерных объектов в Северной Корее, включая 40 ключевых объектов, которые необходимо демонтировать для полной денуклеаризации Севера", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, этот список имеют правительства Южной Кореи и США.

В частности, в список включены 15 исследовательских и контролирующих учреждений и 8 предприятий по добыче урана. Объекты находятся в Йонбене, Пхеньяне и Пхонгсане, то есть на западе страны, тогда как ядерные исследовательские установки и электростанции главным образом расположены в восточных регионах вдоль Восточного моря, включая Пунгэри, Хамхын и Вонсан.

По информации телеканала, конкретные данные о количестве и местонахождении северокорейских ядерных объектов появились впервые.

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