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Кличко и Труханов выступили в Одессе на митинге в поддержку Порошенко

Накануне дня тишины в Одессе устроили концерт в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко

Возле памятника Дюка установили сцену и 5 агитационных палаток, передает Общественное.

Концерт проходит при поддержке фонда Петра Порошенко. На сцене поддержку президенту выразили мэр Одессы Геннадий Труханов, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Впоследствии на сцене выступят украинские музыканты - группа Вопли Видоплясова, Ирина Билык и другие.

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