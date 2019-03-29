Кличко и Труханов выступили в Одессе на митинге в поддержку Порошенко
29 марта, 2019, 19:43
Накануне дня тишины в Одессе устроили концерт в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко
Возле памятника Дюка установили сцену и 5 агитационных палаток, передает Общественное.
Концерт проходит при поддержке фонда Петра Порошенко. На сцене поддержку президенту выразили мэр Одессы Геннадий Труханов, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Впоследствии на сцене выступят украинские музыканты - группа Вопли Видоплясова, Ирина Билык и другие.
Читайте также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-