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Гвардиола хочет купить еще одного экс-футболиста "Шахтера"


фото: Malay Mail
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует усилить команду экс-игроком "Шахтера" Дугласом Костой

Об этом сообщат Tuttosport.

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста, который имеет опыт выступлений в Украине, заинтересовал "Манчестер Сити". Бразильца хочет подписать лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Коста не всегда попадает в состав "Юве" и в этом сезоне сыграл 24 матча за команду, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

В составе "Манчестер Сити" выступает другой бразильский экс-полузащитник "Шахтера" Фернандиньо.

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