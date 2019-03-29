Гвардиола хочет купить еще одного экс-футболиста "Шахтера"
29 марта, 2019, 13:12
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует усилить команду экс-игроком "Шахтера" Дугласом Костой
Об этом сообщат Tuttosport.
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста, который имеет опыт выступлений в Украине, заинтересовал "Манчестер Сити". Бразильца хочет подписать лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Коста не всегда попадает в состав "Юве" и в этом сезоне сыграл 24 матча за команду, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
В составе "Манчестер Сити" выступает другой бразильский экс-полузащитник "Шахтера" Фернандиньо.
- 20 марта стало известно, что английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ претендуют на бывшего футболиста "Шахтера" Дугласа Косту из итальянского "Ювентуса".
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