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МЮ и ПСЖ спорят за экс-футболиста "Шахтера"


фото: talkSPORT
Английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ претендуют на бывшего футболиста "Шахтера" Дугласа Косту из итальянского "Ювентуса"

Об этом сообщает Le10Sport .

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" хотят видеть бразильского вингера в своих составах. Дуглас Коста перешел в "Ювентус" летом 2017 года из немецкой "Баварии" на правах аренды с опцией выкупа. В мае 2018 года туринский клуб купил игрока у мюнхенцев за 46 млн евро.

28-летний бразилец играл за "Шахтер" с 2010 до 2015 года и перешел в "Баварию" за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Коста провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.

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