ГНС предупреждает о возможных очередях в аэропортах из-за выборов
29 марта, 2019, 13:27
Накануне выборов в Украине в аэропортах ожидаются очереди
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.
В предупреждении ведомства, пограничники обращают внимание, что накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из них прибывает через аэропорты в Киеве.
Соответствующие службы делают все необходимое, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможны задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации, говорится в сообщении.
- Напомним, во вторник, 26 марта, пресс-секретарь ГНСУ Олег Слободян сообщил, что украинские пограничники зарегистрировали за сутки более 560 иностранных наблюдателей , как прибыли на украинские выборы. Всего в Украине официально зарегистрированных 1150 наблюдателей из-за рубежа.
Читайте также
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-