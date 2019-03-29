ГНС предупреждает о возможных очередях в аэропортах из-за выборов

29 марта, 2019, 13:27

Накануне выборов в Украине в аэропортах ожидаются очереди

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

В предупреждении ведомства, пограничники обращают внимание, что накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из них прибывает через аэропорты в Киеве.

Соответствующие службы делают все необходимое, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможны задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации, говорится в сообщении.