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ГНС предупреждает о возможных очередях в аэропортах из-за выборов

Накануне выборов в Украине в аэропортах ожидаются очереди

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

В предупреждении ведомства, пограничники обращают внимание, что накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из них прибывает через аэропорты в Киеве.

Соответствующие службы делают все необходимое, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможны задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации, говорится в сообщении.

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