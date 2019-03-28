Зеленский имеет виллу на любимом курорте российских олигархов, - Следствие.инфо

28 марта, 2019, 13:02

Об этом сообщает Следствие.Инфо.

По информации журналистов, в декларации Зеленского нет упоминания о вилле, которой он владеет вместе с женой Еленой.

По документам, которые получили Следствие.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря, то есть восемь минут пешком до пляжа.

Посещает Зеленский тосканскую виллу, неизвестно. В его Instagram удалось найти лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017. К тому времени семья Зеленского, скорее всего, уже владела виллой в Форте-дей-Марми. На заднем фоне фото, в конце узкой итальянской улочки, развевается море. Однако, понять, какое именно этот город, невозможно.

Городок Форте-дей-Марми облюбовали российские богачи. В частности, там отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина.

Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где "хозяйничают россияне". Десять лет назад, когда среди российских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, российские медиа называли ее "московской провинцией", где миллиардер Олег Дерипаска нанимает учителем тенниса для своих детей мирового чемпиона Евгения Кафельникова. Где регулярно швартуется яхта владельца "Челси", российского миллиардера Романа Абрамовича. Где ездят Rolls Royce и Bentley с российскими номерами.

Американская газета New York Times даже посвятила российском шику на итальянском курорте отдельную статью . Журналисты рассказывали, что за аренду навеса на пляже Форте-дей-Марми отдыхающие платят по 250 евро в день. А за однодневные вертолетные поездки в Монте-Карло - по 4,5 тыс. евро. И оставляют официантам чаевые по 1 тыс. евро.

Российские чиновники не только отдыхают в Форте-дей-Марми, они также дают взятки местными виллами. В прошлом году российский оппозиционер Алексей Навальный публиковал материалы о том, как российский олигарх Михаил Прохоров купил виллу в Форте-дей-Марми у российского вице-премьера Александра Хлопонина за 35 млн евро. Навальный отмечал, что цена дома сильно завышена, что может свидетельствовать о взятке, а не о реальной соглашение.

Журналисты не нашли известных украинцев, владеющих недвижимостью в Форте-дей-Марми. Тем не менее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский для летнего отдыха выбрал именно курорт, переполненный российскими богачами.

Они спросили у Владимира Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, несмотря на то что он с женой - конечные бенефициары фирмы San Tommaso SRL, которая владеет имуществом в Форте-дей-Марми. А также пользуется ли Зеленский виллой и почему выбрал именно это город, который в СМИ называют "московской провинцией"?

Журналисты лишь получили краткий ответ пресс-службы кандидата в президенты: "Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".