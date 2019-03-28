Выпускникам школ из венгерской общины снизят порог прохождения ВНО
Об этом министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила на пресс-конференции, передает Укринформ .
"По результатам прошлого года 67,5% венгерских школьников не преодолели пропускной порог ВНО по украинскому языку. Это значит, что украинская школа пока не дает им возможности изучать украинский язык на равных с другими выпускниками, для которых украинский язык является материнским. Получается, что современная система образования их дискриминирует. Такая ситуация не может дальше продолжаться. Мы должны найти модель, которая это уравновесит. Следовательно, в этом году для выпускников школ с венгерским языком обучения порог прохождения ВНО будет занижен на несколько баллов. Если для выпускников обычных школ, он, например, будет составлять 23 балла, то для венгров - это может быть, например, 20 баллов ", - сказала Гриневич.
Она подчеркнула, что венгерский язык принадлежит к совершенно другой языковой группе, поэтому, учить его украинским венграм труднее, чем, например, полякам.
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет жертвовать венгерской общиной в Закарпатье ни при каких обстоятельствах.
- Венгрия доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке.
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