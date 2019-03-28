Выпускникам школ из венгерской общины снизят порог прохождения ВНО

28 марта, 2019, 17:05

Для выпускников школ из венгерской общины в этом году порог прохождения ВНО будет занижен

Об этом министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила на пресс-конференции, передает Укринформ .

"По результатам прошлого года 67,5% венгерских школьников не преодолели пропускной порог ВНО по украинскому языку. Это значит, что украинская школа пока не дает им возможности изучать украинский язык на равных с другими выпускниками, для которых украинский язык является материнским. Получается, что современная система образования их дискриминирует. Такая ситуация не может дальше продолжаться. Мы должны найти модель, которая это уравновесит. Следовательно, в этом году для выпускников школ с венгерским языком обучения порог прохождения ВНО будет занижен на несколько баллов. Если для выпускников обычных школ, он, например, будет составлять 23 балла, то для венгров - это может быть, например, 20 баллов ", - сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что венгерский язык принадлежит к совершенно другой языковой группе, поэтому, учить его украинским венграм труднее, чем, например, полякам.