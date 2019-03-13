Венгрия платит украинским учителям за преподавание на венгерском, - Гриневич

13 марта, 2019, 19:30

Венгрия доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Радио НВ.

"Очевидно, что венгры, например, не хотят менять ничего - "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке". Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто есть сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", - рассказала она.

Текущую языковую ситуацию в Закарпатье министр образования назвала такой, что дискриминирует детей.