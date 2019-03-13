//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгрия платит украинским учителям за преподавание на венгерском, - Гриневич

Венгрия доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Радио НВ.

"Очевидно, что венгры, например, не хотят менять ничего - "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке". Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто есть сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", - рассказала она.

Текущую языковую ситуацию в Закарпатье министр образования назвала такой, что дискриминирует детей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать