Венгрия платит украинским учителям за преподавание на венгерском, - Гриневич
13 марта, 2019, 19:30
Венгрия доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке
Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Радио НВ.
"Очевидно, что венгры, например, не хотят менять ничего - "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке". Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто есть сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", - рассказала она.
Текущую языковую ситуацию в Закарпатье министр образования назвала такой, что дискриминирует детей.
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет жертвовать венгерской общиной в Закарпатье ни при каких обстоятельствах.
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