Во Вроцлаве назначили уполномоченного по вопросам украинцев

28 марта, 2019, 14:50

Президент Вроцлава Яцек Сутрик в среду, 27 марта, назначил Ольгу Хребор уполномоченным представителем по вопросам жителей украинского происхождения

Об этом сообщает Польское радио .

Указано, что эта должность должна помочь в развитии межкультурного диалога и реагировать на потребности украинского общества, которая живет во Вроцлаве.

"Мы развиваем Вроцлав открытый и толерантный ... Я хочу, чтобы иностранцы, которые сюда приезжают, не только здесь работали и закрывались в своих общинах, но активно использовали этот город и чувствовали себя полноправными его гражданами ... Я хочу, чтобы все иностранцы, в частности украинцы, чувствовали себя во Вроцлаве так, как у себя дома ", - отметил Сутрик.

Указано, что Ольга Хребор является председателем культурно-библиотечного центра "Фама" и президентом фестиваля "Калейдоскоп культур».

По словам президента, через уполномоченного правительство города хочет "услышать украинскую общину".

"Мы хотим услышать украинскую общину, попробовать ответить на их неотложные нужды, которые определяют их качество жизни здесь. Уполномоченный будет "приводным ремнем", что будет говорить о потребностях украинцев, которые живут во Вроцлаве", - подчеркнул он.

Ранее обслуживание на украинском языке стало доступно в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт, расположенных в Варшаве, Познани, Лодзи, Люблине и Вроцлаве, а также - в банкоматах сети Euronet.