В польских банкоматах ввели украинский язык

6 марта, 2019, 16:42

В Польше 8 тыс банкоматов и платоматов ввели в меню возможность выбора украинского языка

Об этом сообщает " Польское радио".

С марта украинский язык становится доступным в банкоматах сети Euronet. Ранее обслуживание велось только на польском, английском и немецком языках, говорится в сообщении.

Как отмечается, банковская сеть сделала такой шаг в связи с тем, что постоянно увеличивается количество граждан Украины, приезжающих в Польшу.

"Мы хотим позволить украинским гражданам, которые живут и работают в Польше, иметь беспроблемное и удобное использование наших сетевых комплексов", - отметил Роберт Мидура, представитель Euronet в Польше.

Банкоматы и платоматы сети расположены в торговых центрах, АЗС, ресторанах, на вокзалах, аэропортах и в отделениях банков.

Обслуживание на украинском языке также доступно в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт, расположенных в Варшаве, Познани, Лодзи, Люблине и Вроцлаве.