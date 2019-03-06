В польских банкоматах ввели украинский язык
Об этом сообщает " Польское радио".
С марта украинский язык становится доступным в банкоматах сети Euronet. Ранее обслуживание велось только на польском, английском и немецком языках, говорится в сообщении.
Как отмечается, банковская сеть сделала такой шаг в связи с тем, что постоянно увеличивается количество граждан Украины, приезжающих в Польшу.
"Мы хотим позволить украинским гражданам, которые живут и работают в Польше, иметь беспроблемное и удобное использование наших сетевых комплексов", - отметил Роберт Мидура, представитель Euronet в Польше.
Банкоматы и платоматы сети расположены в торговых центрах, АЗС, ресторанах, на вокзалах, аэропортах и в отделениях банков.
Обслуживание на украинском языке также доступно в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт, расположенных в Варшаве, Познани, Лодзи, Люблине и Вроцлаве.
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