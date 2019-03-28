В Симферополе на землях ПЦУ оккупанты строят жилые дома для ФСБ

28 марта, 2019, 16:00

В Симферополе на земельных участках, выделенных бывшией Крымской епархии УПЦ КП, начали строить жилой комплекс для сотрудников ФСБ России

Об этом сообщает крымский активист Андрей Щекун в Facebook .

"В Симферополе, у ликвидированной украинской школы-гимназии, российские оккупанты начали строительство жилого комплекса для работников ФСБ России", - написал активист.

Он добавил, что на этом месте в 2013 году был выделен земельный участок под строительство Кафедрального Собора во имя Христа Спасителя Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

"На этом участке начаты работы по геодезии для строительства храма, скорее всего, Московского патриархата", - добавил Щекун.

Активист опубликовал фотографии с места планируемой застройки, а также письмо оккупационной администрации Симферополя к архиепископу Клименту, датированный 2015 годом. В нем "власть" города требовала от Крымской епархии УПЦ КП "добровольно отказаться от земельного участка с целью предоставления соответствующего участка ФСБ России для строительства многоквартирных жилых домов".