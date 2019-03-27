Оккупанты хотят отобрать у ПЦУ единственный храм в Симферополе, - архиепископ Заря
Об этом архиепископ написал в Facebook.
"Управление Крымской епархии Поместной ПЦУ получило письмо от оккупационного министерства земельных и имущественных отношений о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ", - сказал он.
По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения - отсутствие оплаты аренды в размере 2 рубля.
"Требуют возместить ущерб и уплатить штраф в бюджет республики в 2000 рублей, а также обращаются в суд с иском о прекращении аренды", - сообщил Евстратий.
Архиепископ утверждает, что определена в документах арендная плата давно была внесена. Евстратий считает, что одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередная попытка уничтожить ПЦУ в Крыму - события из одного ряда.
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