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Оккупанты хотят отобрать у ПЦУ единственный храм в Симферополе, - архиепископ Заря

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что оккупанты обратились в так называемый суд, чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в оккупированном Симферополе

Об этом архиепископ написал в Facebook.

"Управление Крымской епархии Поместной ПЦУ получило письмо от оккупационного министерства земельных и имущественных отношений о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ", - сказал он.

По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения - отсутствие оплаты аренды в размере 2 рубля.

"Требуют возместить ущерб и уплатить штраф в бюджет республики в 2000 рублей, а также обращаются в суд с иском о прекращении аренды", - сообщил Евстратий.

Архиепископ утверждает, что определена в документах арендная плата давно была внесена. Евстратий считает, что одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередная попытка уничтожить ПЦУ в Крыму - события из одного ряда.

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