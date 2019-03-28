//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве произошло ДТП с 6 автомобилями: есть пострадавшие, образовалась пробка

В ночь на 28 марта в Киеве произошла авария с участием не менее 6 автомобилей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Происшествие произошло на проспекте Лобановского около 2:00 ночи. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х6 ехал в направлении Демеевской площади. Возле клуба Stereo Plaza он на большой скорости вылетел на встречную, где протаранил такси Chevrolet с пассажирами.

От столкновения Chevrolet отбросило в другие автомобили, которые двигались навстречу. В частности Chevrolet зацепил автомобили "Лада Калина", Renault, Mitsubishi и Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали пассажирка Chevrolet и мужчина, который находился в Daewoo Nexia, их забрала карета скорой помощи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

27 марта, 2019 среда

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать