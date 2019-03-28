В Киеве произошло ДТП с 6 автомобилями: есть пострадавшие, образовалась пробка

28 марта, 2019, 09:49

В ночь на 28 марта в Киеве произошла авария с участием не менее 6 автомобилей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Происшествие произошло на проспекте Лобановского около 2:00 ночи. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х6 ехал в направлении Демеевской площади. Возле клуба Stereo Plaza он на большой скорости вылетел на встречную, где протаранил такси Chevrolet с пассажирами.

От столкновения Chevrolet отбросило в другие автомобили, которые двигались навстречу. В частности Chevrolet зацепил автомобили "Лада Калина", Renault, Mitsubishi и Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали пассажирка Chevrolet и мужчина, который находился в Daewoo Nexia, их забрала карета скорой помощи.