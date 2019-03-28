В Киеве произошло ДТП с 6 автомобилями: есть пострадавшие, образовалась пробка
28 марта, 2019, 09:49
В ночь на 28 марта в Киеве произошла авария с участием не менее 6 автомобилей
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Происшествие произошло на проспекте Лобановского около 2:00 ночи. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW Х6 ехал в направлении Демеевской площади. Возле клуба Stereo Plaza он на большой скорости вылетел на встречную, где протаранил такси Chevrolet с пассажирами.
От столкновения Chevrolet отбросило в другие автомобили, которые двигались навстречу. В частности Chevrolet зацепил автомобили "Лада Калина", Renault, Mitsubishi и Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали пассажирка Chevrolet и мужчина, который находился в Daewoo Nexia, их забрала карета скорой помощи.
- Напомним, в ночь на 28 марта на въезде в Киев столкнулись около двух десятков автомобилей , в результате чего трасса оказалась заблокированной.
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