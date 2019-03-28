Скользкая дорога: на въезде в Киев столкнулись около двух десятков автомобилей

28 марта, 2019, 07:34

В ночь на 28 марта в Киеве произошло масштабное ДТП с участием не менее 18 автомобилей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

По предварительным данным, первым в аварию попало авто Mitsubishi, водитель которого не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник. Водитель не успел выйти из машины, чтобы поставить знак аварийной остановки, когда ему в бок врезался автомобиль такси Hyundai.

После этого водитель ГАЗ-31, пытаясь избежать столкновения, врезался в отбойник. Далее другие автомобили, как на катке, били друг друга.

На место масштабной аварии, которая растянулась примерно на 500 метров, прибыли несколько бригад скорой помощи. В результате ДТП три человека были госпитализированы. По словам водителей, дорога была покрыта льдом и никаких предупредительных знаков об этом или работников коммунальных служб поблизости не было.

Из-за аварии было полностью перекрыто движение по автомагистрали, автомобили объезжали аварию через ул. Бориспольскую. Обстоятельства масштабной аварии выясняют правоохранители.